Kit Harington unico nominato ai Golden Globe ed è polemica | Il Trono di Spade e le sue

(Di martedì 10 dicembre 2019) Kitsi considera "un lupo solitario" anche nella vita reale. L'attore è l'tra i membri del cast de Ildia ricevere una nomination ai, ma la clamorosa notizia non è sola questa. La candidatura è anche l'unica che la serie tv, acclamata in tutto il mondo e vincitrici di numerosissimi premi, ha ricevuto per la prossima edizione. Uno smacco che lascia interdetti, alla luce del trionfo agli Emmy Awards, dove lo show targato HBO ha portato a casa il riconoscimento come migliore serie drammatica. Kitne esce così, a sorpresa, comeattore de Ildia portare il fardello (dipende dai punti di vista) della nomination. La star gareggia con una cinquina davvero competitiva che comprende Brian Cox (Succession), Rami Malek (Mr. Robot), Tobias Menzies (The Crown) e Billy Porter (Pose). Snobbato Peter Dinklage, reduce dalla vittoria ...

