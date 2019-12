J-Ax protagonista su MTV Music e VH1 con Storytellers

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di martedì 10 dicembre 2019) VH1J-Ax su MTVe VH1 il 10 e 11 dicembre Su VH1 l’11 dicembre una programmazione dedicata all’ex Articolo 31 L’esordio oggi, stasera, martedì 10 dicembre su MTV(canale Sky 704) dalle 21:30 per VH1J-Ax e poi domani una serata su VH1 (canale 67 del dtt e canale 22 di tivusat) con una serata interamente dedicata al rapper ex leader degli Articolo 31. Ad intervistarlo Nicolò De Devitiis, artista poliedrico e nuovo volto di VH1, che proprio con l’esclusiva intervista a J-Ax inaugura la sua collaborazione con il canale. Il rapper parla dei suoi esordi e dell’inizio come solista, di errori del passato e desideri per il futuro e della sua concezione dia. Riserva poi una menzione particolare all’affetto dei suoi fedelissimi fans, una vera e propria “seconda famiglia” che lo ha supportato anche nelle fasi più difficili della ...

