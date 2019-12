Inter Barcellona | è di Lukaku il gol del pari La situazione a Dortmund al 45′

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 10 dicembre 2019) L’si gioca la qualificazione agli ottavi di Champions League trae il risultato di. Laal 45′ Primo tempo a San Siro che certo non soddisfa Antonio Conte: l’al 45′ sta rischiando di non centrare la qualificazione agli ottavi di Champions League contro il. Dopo il vantaggio ospite firmato da Perez al 23′, i nerazzurri hanno trovato ilgrazie al gol dial 44′. Anche il risultato atra Borussia e Slavia Praga è quello di 1-1. I meneghini in questo momento si qualificherebbero, dal momento che hanno bisogno di una vittoria o di un punteggio identico a quello della gara del Signal Iduna Park. Leggi su Calcionews24.com

MarcoBellinazzo : Oltre 72 mila tifosi a San Siro percaricare l'Inter domani contro il Barcellona per un incasso chesegna un altro r… - Inter : ?? | FORMAZIONI #InterBarcellona deciderà le sorti europee anche della nostra Primavera: ecco le formazioni ufficia… - pisto_gol : Grande attesa per Inter-Barcellona: le riprese-tv saranno di Sky, che impiegherà ben 100 persone. Mediaset non è da… -