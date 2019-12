Inter- Barcellona 1 a 2 | Lukaku non basta | i nerazzurri sono fuori dalla Champions

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) L’di Antonio Conte èLeague. Nonostante l’assenza di Messi ungià qualificato si impone per 2-1 a San Siro in una gara valida per la sesta giornata del girone F diLeague. I gol al 22′ di Perez, al 44′ die all’87′ del baby Fati. Con questo risultatoeliminati, vista la concomitante vittoria del Borussia Dortmund sullo Slavia Praga.retrocessi in Europa League. Sfuma, quindi il primo obiettivo stagionale per la squadra di Conte che ora proverà visibilmente a dare tutto in campionato dove al momento è sempre prima in classifica davanti alla Juventus. L'articolo1 a 2,non: iproviene da Il Fatto Quotidiano.

