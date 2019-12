Incidente in diretta a Live Non è la D’urso | succede alla padrona di casa davanti a

caffeinamagazine

(Di martedì 10 dicembre 2019) Nuovo appuntamento su canale 5 conNon è la. Ospite ancora una volta Vladimir Luxuria insieme ad Asia Argento. Ma non solo, anche l’ex parlamentare Antonio Razzi e il cantante Amedeo Minghi. Tra i tanti anche la splendida Patty Pravo con una confessione in esclusiva. Ma anche spaziochirurgia estetica: la donna drago, i gemelli botox e la Barbie napoletana. Insomma, una puntata di– Non è ladavvero pregna di contenuti, un po’ come sempre. Ma c’è qualcosa che ha caratterizzato questa puntata un po’ più delle altre. Per chi se lo fosse perso c’è stato l’inper Barbara: “Sopravvivo a tutto”. Tacchi vertiginosi e minidress bianco e argento per ladiche inaugura la nuova puntata dicon un talk dedicatopolitica. Mentre si drestreggiava intra un ospite e un altro però, Barbaraha rischiato di farsi ...

LaMammaN1 : Live non è la d’Urso.Incidente in diretta per Barbara D’Urso:”Tutta colp... - SmorfiaDigitale : Live non la D'Urso, incidente in diretta per Barbara D'Urso: Sopravvivo a tutto - infoitcultura : Live non è la D'Urso, incidente in diretta per Barbara D'Urso: «Sopravvivo a tutto» -