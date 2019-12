Grave lutto per Al Bano | è morta la mamma

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 10 dicembre 2019) Roberta Damiata Il cantante ha appreso la notizia al telefono dal fratello, mentre si recava in Albania per lavoro e sta tornando precipitosamente in Puglia. Un dolore immenso per una donna a cui Alaveva anche dedicato un libro Si è spenta a 96 anni nella sua casa di Cellino San Marco “Jolanda” Jolanda Ottino, il cui vero nome era Lolanda, chiamata però da tutta la famiglia Jolanda,del cantante Ale vero cardine della famiglia Carrisi. Una donna amatissima da tutti a cui il cantante era molto legato. Le condizioni di salute dell’anziana signora si erano aggravate negli ultimi giorni fino alla morte avvenuta nel pomeriggio. Una donna d’altri tempi la signora Jolanda che a gennaio avrebbe compiuto 97 anni. Era stata proprio lei a spingere il figlio a intraprendere la carriera di cantante e ad esserne poi fiera per la carriera che lo ha fatto diventare ...

