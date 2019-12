Diretta Lione Lipsia | risultato 0-1 | streaming video tv | Forsberg dal dischetto!

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di martedì 10 dicembre 2019)0-0,tv: formazioni, quote, orario e cronaca partita che si gioca per 6giornata gruppo G Champions League.

marcm1969 : RT @Gazzetta_it: Fischio d’inizio, si parte! Lione-Lipsia 0-0 in diretta su - DaniloServadei : A Lione stanno lanciando di tutto, vedete come a Nkunku sia arrivato dagli spalti una bibita, poco prima mezzo pani… - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Lione-Lipsia 0-0 in diretta su -