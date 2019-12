Da Evita a Mobutu Il cuore di tenebra del potere secondo Naipaul

ilgiornale

(Di martedì 10 dicembre 2019) Felice Modica Torna la riflessione sulla politica (leggendo Conrad) del premio Nobel Politicamente scorretto, maschilista, cinico e noto per il cattivo carattere, il premio Nobel per la letteratura V.S.non si smentisce. A poco più di un anno dalla scomparsa, avvenuta a 85 anni a Londra, l'11 agosto del 2018, Adelphi sta ripubblicando l'opera omnia e ora escono i quattro saggi riuniti in volume (per la prima volta nel 1980) col titolo Il ritorno di Eva Perón (pagg. 302, euro 20; traduzione di Valeria Gattei), volume che conferma le aspettative. La chiave di lettura del libro è l'ultimo scritto: una ventina di pagine fitte in cui l'autore che era nato a Chaguanas, Trinidad e Tobago nel 1932 spiega e interpreta Joseph Conrad, in un confronto serrato e sincero, utile, anche (forse soprattutto), per comprenderestesso. Entrambi non sono inglesi: Conrad si ...

