CDS – Ci sono alcuni giocatori amareggiati per la decisione di Ancelotti

(Di martedì 10 dicembre 2019) La lista dei calciatori che hanno reagito molto male alla notizia dell’addio di. Con lui hanno dato il massimo.. Secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, nell’edizione di questa mattina, non tutti i calciatori avrebbero preso ”positivamente” ladi Carlo. Come vi abbiamo riportato in precedenza infatti, il tecnico partenopeo ha comunicato ieri pomeriggio durante l’allenamento la suaalla squadra. Le reazioni sarebbero state molto diverse tra di loro. I– come si legge, ipiù dispiaciuti per l’addio diLozano, Fabian Ruiz, Manolas e Milik. Tutte pedine fondamentali alle quali il tecnico di Reggiolo ha sempre mostrato una fiducia incondizionata. Un po’ come quella che trapelava da parte di ADL verso Carletto, prima della partita di Udine. E non ...

