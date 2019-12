Capello di lana in testa e look trasandato | Charlotte Casiraghi beccata così insieme al

caffeinamagazine

(Di martedì 10 dicembre 2019) Figlia e nipote di due icone di stile, Carolina di Monaco e Grace Kelly,è una delle royal girl più affascinanti del nostro secolo. Un paio di settimane fa è stata assente alla Festa Nazionale del principato che ogni anno si celebra il 19 novembre nel giorno di San Ranieri. In questa occasione è ormai consuetudine il vedere affacciarsi dal balcone del palazzo tutti i membri della famiglia reale, ma proprio la Principessa che tutti attendevano di vedere non si è presentata. Tutti quindi si sono chiesti che fine abbia fatto, ed il mistero in questi giorni è stato svelato. La principessa è stata paparazzata a Parigial figlio Balthazar in una mise decisamente trasandata.Cappello in, pantaloni sportivi, e maxicappotto,passeggia con il marsupio e il figlio più piccolo Balthazar avuto dal ...

