Batterie per auto elettriche | ok di Bruxelles a 3 | 2 miliardi di aiuti di Stato | in testa

(Di martedì 10 dicembre 2019) Facilitare la transizione dai combustibili fossili verso un’energia più pulita. E cercare di mettersi al passo con i produttori asiatici che dominano il mercato. Sono i principali obiettivi del secondo “importante progetto di comune interesse europeo” (Ipcei) nel settore delleche ha avuto lunedì il via libera della Commissione europea. Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Polonia e Svezia, i sette Paesi che partecipano all’iniziativa, potranno dunque concedere al settorepubblici per un totale di 3,2di euro che dovrebbero sbloccare 5di investimenti privati. InBerlino e Parigi, capofila della partnership europea per sviluppare il comparto, che metteranno sul piatto rispettivamente 1,25e 960 milioni. L’Italia è al terzo posto: ne investirà 570. Al progetto partecipano 17 grandi imprese europee, ma anche ...

