Barbara D’Urso | gaffe in diretta con Chiara Nasti VIDEO

Ascolti tv 9 dicembre - nuova sfida I Medici-Barbara D’Urso : ecco chi ha vinto : Ascolti tv lunedì 9 dicembre 2019: chi ha vinto tra I Medici 3 e Live-Non è la d’Urso Continua la sfida tv tra I Medici di Rai Uno e Live-Non è la d’Urso di Canale 5. Ieri 9 dicembre ha trionfato la serie con protagonisti Daniel Sharman e Francesco Montanari seppur in leggero calo rispetto […] L'articolo Ascolti tv 9 dicembre, nuova sfida I Medici-Barbara d’Urso: ecco chi ha vinto proviene da Gossip e Tv.

Chiara Nasti dopo Live della d’Urso ironizza sulla gaffe di Barbara : Live Non è la d’Urso, Chiara Nasti e la gaffe di Barbara: l’ironia sui social insieme all’influencer Iconize Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Live di Barbara d’Urso. E il primo argomento affrontato è stato quello inerente allo scherzo delle Iene ai danni dell’influencer Chiara Biasi. Quest’ultima, in quella circostanza, ha detto una frase poco carina, finendo in un incredibile putiferio ...

Ascolti tv 9 dicembre : Barbara D’Urso crolla - nuovo calo di Live contro i Medici. Conto alla Rovescia in picchiata : Chi avrà trionfato tra Canale 5 e Rai Uno? Gli Ascolti tv di ieri sera, lunedì 9 dicembre 2019 sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso con Barbara D’Urso. Mentre su Rai Uno veniva trasmesso un nuovo […] L'articolo Ascolti tv 9 dicembre: Barbara D’Urso crolla, nuovo calo di Live contro i Medici. Conto alla ...

Live - Barbara D’Urso invita Chiara Nasti al posto di Chiara Biasi : ‘Non ho capito niente’ : Esilarante siparietto a Live non è la d’Urso. Nella puntata in onda lunedì 9 dicembre la padrona di casa Barbara d’Urso ospita un talk che vede contrapposte le star del web strapagate e i volti della tv che lamentano condizioni economiche preoccupanti. Un dibattito più che mai attuale specie dopo la frase che l’influencer Chiara Biasi ha pronunciato nel corso dello scherzo de Le Iene e che tanto clamore ha suscitato: “Io ...

Live Non è la D’Urso : gaffe epica di Barbara - confusione in studio : Non deve essere facile per Barbara D’Urso e i suoi autori distrecarsi nell’universo televisivo. E a volte può accadere di confondersi. Durante l’ultima puntata di Live Non è la D’Urso, il talk del lunedì sera di Canale 5, la conduttrice è stata protagonista di una gaffe epica. Nella fattispecie è stato introdotto l’argomento influencer e guadagni per parlare del caso Chiara Biasi, chiacchieratissima dopo lo scherzo fattole da Le Iene ...

Barbara D’Urso - gaffe epica a Live : “Come no - che è successo?”. E intervengono gli autori (in diretta) : Un’altra puntata ricca di sorprese e colpi di scena l’ultima di ‘Live Non è la D’Urso’, con tanto di gaffe epica della padrona di casa. Ovviamente in diretta. Tra i tanti argomenti e i tanti ospiti di Carmelita, dopo il talk su politici e spettacolo nel salotto tv di Canale 5 si è parlato anche di influencer, che sono considerati i “nuovi ricchi”. Un loro post può valere migliaia di euro e a ‘Live’ si è affrontato questo tema con alcuni dei ...

‘Ti prendo a schiaffi…’ : panico da Barbara D’Urso - scatta la lite in diretta [FOTO] : Caos a Domenica Live Dopo le ospite delle settimane precedenti, Floriana Secondi è tornata nello studio di Domenica Live. L’ex gieffina, infatti, ha avuto un faccia a faccia col suo ex Daniele Pompili. Per fortuna l’incontro tra i due è avvenuto in maniera tranquilla anche se in diverse occasioni la donna ha perso la calma […] L'articolo ‘Ti prendo a schiaffi…’: panico da Barbara D’Urso, scatta la lite ...

Live-Non è la D’Urso - incidente per Barbara : “Sopravvivo a tutto” : Presentatasi a condurre la puntata di Live-Non è la D’Urso con tacchi a spillo e minidress bianco e argento, Barbara è andata incontro ad un incidente non appena iniziata la trasmissione, rischiando di cadere. incidente in diretta per Barbara D’Urso Il tutto è avvenuto mentre stava presentando i primi ospiti, vale a dire un gruppo di influencer che si sarebbero dovuti confrontare con personaggi del mondo dello spettacolo rimasti ...

Live Non è la d’Urso : Barbara scioccata dalla confessione di Patty Pravo : Patty Pravo a Live racconta degli scherzi della nonna morta, Barbara d’Urso: “Ma sei seria?” Barbara d’Urso a Live ha appena intervistato la famosa cantante Patty Pravo. E quest’ultima ha raccontato in lungo e in largo tutta la sua vita costellata da vari scandali. Ma è stato un aneddoto sulla nonna morta che ha sorpreso molto Barbara d’Urso. Di cosa si tratta? A tal proposito Patty Pravo a Live ha confessato: ...

Chiara Biasi e Nasti : Barbara D’Urso - lo scambio di persona. Gaffe epica : Barbara d’Urso, scambio di persona in diretta: Chiara Biasi e Nasti confuse. La Gaffe è epica, la reazione dell’influencer napoletana Barbara d’Urso, ma che cosa combini? Durante l’ultima puntata di ‘Live’, il talk del lunedì sera di Canale 5, la conduttrice è stata protagonista di una Gaffe epica. Nella fattispecie è stato introdotto l’argomento ‘influencer […] L'articolo Chiara Biasi e ...

Non è la d’Urso - Barbara D’Urso invita Chiara Nasti ma la scambia per Chiara Biasi – VIDEO : In settimana è scoppiata la bufera su Chiara Biasi, dopo che Le Iene le hanno fatto uno scherzo in cui lei ha esclamato una frase piuttosto infelice Io per 80.000 euro non mi alzo neanche dal letto e mi pettino i capelli Una diChiarazione che ha scatenato i social e tutti gli utenti presenti che hanno duramente attaccato la giovane influencer. Proprio la “ricchezza” degli influencer e il loro presunto atteggiamento snob ...

Live-Non è la D’Urso - Barbara scambia Chiara Nasti con Chiara Biasi : Gaffe della conduttrice di Live-Non è la D’Urso durante la puntata di lunedì 9 dicembre 2019 in cui è andato in onda un confronto tra influencer e volti tv che sono invece ridotti al verde: tra le esponenti del primo gruppo vi era Chiara Nasti, che Barbara ha invece scambiato per l’omonima Biasi. Gaffe a Live-Non è la D’Urso La donna aveva appena mostrato il video dello scherzo de Le Iene in cui Chiara Biasi aveva affermato di ...

Barbara D’Urso sfiora la caduta a Live Non è la D’Urso : “Stavo per morire!” : Live: Barbara D’Urso rischia di cadere in studio a Non è la D’Urso Apertura della nuova puntata all’insegna dell’imprevisto quella di Barbara D’Urso che ha rischiato di cadere a Live Non è la D’Urso. Dopo aver dato inizio al primo slot della trasmissione, dedicato alle urla, alle risse e ai balli dei nostri politici, Barbara D’Urso stava per cadere. Alessandra Mussolini, ospite della puntata di Live Non ...

Marco Cartasegna ‘perdonato’ da Barbara D’Urso : cosa disse su di lei : Marco Cartasegna ‘perdonato’ da Barbara d’Urso diventa suo opinionista: cosa disse di scomodo su di lei Ohibò, a Live – Non è la d’Urso c’è Marco Cartasegna! Qualcuno avrà strabuzzato gli occhi nel vedere l’ex tronista di Uomini e Donne sedersi nel salotto di Barbara in veste di opinionista. Motivo? Chi segue i profili social […] L'articolo Marco Cartasegna ‘perdonato’ da Barbara ...