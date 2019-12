Ancelotti in conferenza | “Io non ho decisioni da prendere | sarà il presidente a decidere

Ancelotti in conferenza stampa : ”Cosa mi dirò con ADL? Valuteremo la situazione” : Ancelotti in conferenza stampa: ”Cosa mi dirò con ADL? Valuteremo la situazione” Durante la conferenza stampa post partita, Carlo Ancelotti ha parlato in merito all’incontro che ci sarà domani con il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis: ”Valuteremo la situazione del momento, poi prenderemo insieme la decisione migliore per il Napoli e per tutti noi. Io sono qui e spero di esserci anche per la prossima“. Di certo è ...

Ancelotti in conferenza : «Se i giocatori mostrano attaccamento - i tifosi sono dalla tua parte» : conferenza di Ancelotti. «La cosa più importante era passare il girone, lo abbiamo gestito e giocato bene con coraggio e personalità. Sarà un ottavo di finale più complicato perché siamo arrivati secondi ma l’importante è esserci. «sono contento, in un periodo di magra abbiamo ottenuto un risultato importante. È un impulso a fare meglio anche in campionato. Abbiamo speso molto nel girone, abbiamo affrontato squadre top a livello di ...

LIVE / Conferenza stampa Ancelotti : segui la diretta di oggi 10 dicembre 2019 : LIVE / Conferenza stampa Ancelotti: segui la diretta di oggi 10 dicembre 2019 – Aggiorna la pagina per le dichiarazioni in tempo reale L'articolo LIVE / Conferenza stampa Ancelotti: segui la diretta di oggi 10 dicembre 2019 sembra essere il primo su Calciomercato Napoli.

Meret in conferenza : “Problema mentale da risolvere - siamo concentrati tutti dobbiamo dare di più! Su Ancelotti…” : Alex Meret in conferenza alla vigilia di Genk-Napoli, a 22 anni gioca per la prima volta la Champions League Alex Meret portiere del Napoli, oggi si è presentato in conferenza stampa con Carlo Ancelotti per presentare il match di domani contro il Genk. Alex, quali sensazioni ha il gruppo? E’ uno snodo significativo? “Sappiamo tutti che non è un momento positivo, ma siamo tutti vogliosi di ripartire, di ritrovare la vittoria ...

Ancelotti in conferenza : “Valigia sempre pronta - normale essere messo in discussione. Periodo che finirà non si può andare per le lunghe - è già troppo.” : Ancelotti in conferenza alla vigilia di Napoli-Genk, parla del suo futuro L’allenatore azzurro Carlo Ancelotti, in conferenza stampa alla vigilia di Genk-Napoli ha parlato del suo possibile esonero e del suo futuro: “Parlo col presidente tutti i giorni, siamo tutti concentrati su domani. Vivo la vigilia come una grande opportunità di riuscire attraverso la partita ad ottenere un risultato importante, ...

Ancelotti in conferenza : “Valigia sempre pronta - normale essere messo in discussione. Periodo che finirà non si può andare per le lunghe - è già troppo.”” : Ancelotti in conferenza alla vigilia di Napoli-Genk, parla del suo futuro L’allenatore azzurro Carlo Ancelotti, in conferenza stampa alla vigilia di Genk-Napoli ha parlato del suo possibile esonero e del suo futuro: “Parlo col presidente tutti i giorni, siamo tutti concentrati su domani. Vivo la vigilia come una grande opportunità di riuscire attraverso la partita ad ottenere un risultato importante, ...

Rileggi la diretta della Conferenza stampa di Ancelotti : diretta / Le parole di Ancelotti in tempo reale. Clicca qui per aggiornare la pagina, scorri verso il basso per le ultime dichiarazioni Le parole di Carlo Ancelotti Come sta vivendo questa vigilia? Le voci sul futuro? Vi siete sentiti con ADL? ”Ho parlato con il presidente, tutti i giorni lo faccio. Siamo concentrati sulla partita di domani. Vivo questa vigilia come sempre, come una grande opportunità di ottenere un obiettivo ...

Conferenza stampa Ancelotti : «Normale essere in discussione - rimaniamo concentrati» : Conferenza stampa Ancelotti: le parole del tecnico del Napoli alla vigilia del match di Champions contro il Genk Carlo Ancelotti ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Genk. Ecco cosa ha detto il tecnico azzurro. FUTURO – «Ho parlato col presidente, parlo con lui quotidianamente. Siamo tutti concentrati sulla gara di domani. Vivo questa vigilia come una grande opportunità, spero attraverso la ...

Conferenza stampa Ancelotti : «Siamo tutti concentrati sulla partita di domani» : Conferenza stampa Ancelotti: le parole del tecnico del Napoli alla vigilia del match di Champions contro il Genk Carlo Ancelotti ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Genk. Ecco cosa ha detto il tecnico azzurro. FUTURO – «Ho parlato col presidente, parlo con lui quotidianamente. Siamo tutti concentrati sulla gara di domani. Vivo questa vigilia come una grande opportunità, spero attraverso la ...

Ancelotti in conferenza stampa (live) : conferenza stampa di Carlo Ancelotti alla vigilia di Napoli-Genk ultima partita del girone di Champions League. L'articolo Ancelotti in conferenza stampa (live) sembra essere il primo su ilNapolista.

Napoli-Genk - parola ad Ancelotti : la conferenza stampa live sul Mattino.it : Ci siamo! Alla vigilia di Napoli-Genk, il match che vale la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, e forse l'intera stagione azzurra, Carlo Ancelotti torna a parlare in...

LIVE / Conferenza stampa Ancelotti oggi : dichiarazioni in tempo reale : DIRETTA / Le parole di Ancelotti in tempo reale. Clicca qui per aggiornare la pagina — DIRETTA — Nella giornata di oggi dunque Carletto incontrerà la stampa, la stessa che lo ha messo in una posizione traballante nella rassegna stampa di oggi, lunedì 9 dicembre 2019. Una situazione realmente paradossale in cui nemmeno la Champions League potrebbe bastare. I dettagli della Conferenza di oggi Attraverso il proprio profilo Twitter, ...

Conferenza stampa Ancelotti oggi 9 dicembre : orario e dettagli : Nella giornata di oggi dunque Carletto incontrerà la stampa, la stessa che lo ha messo in una posizione traballante nella rassegna stampa di oggi, lunedì 9 dicembre 2019. Una situazione realmente paradossale in cui nemmeno la Champions League potrebbe bastare. I dettagli della Conferenza di oggi Attraverso il proprio profilo Twitter, Carlo Alvino giornalista di TV Luna molto vicino alle vicende Napoli, ha ufficializzato l’orario della ...

Ancelotti in conferenza stampa nel dopo partita con l’Udinese : Mister Ancelotti alla stampa napoletana Carlo Ancelotti in conferenza stampa al termine della gara pareggiata con l’Udinese ieri sera ha detto: “La gara è stata dai due volti, molto male il primo tempo e quindi le risposte non ci sono state. Meglio nella ripresa, con più coraggio, determinazione, idee, ritmo, velocità, aggressività. Da una parte c’è la delusione per il primo tempo, dall’altra positiva la reazione. I ...