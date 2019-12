Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 19 | 15

romadailynews

(Di lunedì 9 dicembre 2019)DEL 9 DICEMBREORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLAIL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLA RETE VIARIA, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO A PARTIRE DALLA NOMENTANA FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA; IL TRAFFICO IN INTERNA STA INOLTRE PROVOCANDO DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL STESSO RACCORDO PER I VEICOLI PROVENIENTI DALLA DIRAMAZIONESUD; DISAGI IN ESTERNA, DOVE CI SONO LUNGHE CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLATERAMO; SULLA STESSATERAMO SI PROCEDE A RILENTO LUNGO IL TRATTO URBANO, DAL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST FINO A TOR CERVARA IN USCITA; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLAFIUMICINO, TRA PARCO DEI MEDICI E IL RACCORDO, E SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ SULLA COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ...

