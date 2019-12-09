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Traffico Roma del 09-12-2019 ore 16 | 30

Traffico Roma del 09-12-2019 ore 16 | 30 BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA ...

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Traffico Roma del 09-12-2019 ore 16:30 (Di lunedì 9 dicembre 2019) BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA COLOMBO E APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA. IN INTERNA, LA CIRCOLAZIONE È MAGGIORMENTE CONCENTRATA TRA CASSIA BIS E SALARIA. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI; VERSO LA STESSA DIREZIONE, MA IN TANGENZIALE EST, TRAFFICATO IL TRATTO DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO A24. A CAUSA DI UN INCIDENTE, CODE A TRATTI SU VIA CASSIA, DA VIA ORIOLO RomaNO FINO AL GRANDE RACCORDO ANULARE. IN ZONA OSTIENSE, PRUDENZA PER I LAVORI IN VIA PACINOTTI E PER LA PRESENZA DELL’OLIO SULL’ASFALTO. SI VIAGGIA IN CODA DA VIA DEL PORTO FLUVIALE, VERSO PIAZZALE DELLA RADIO. RALLENTATE, A CAUSA DEL Traffico SOSTENUTO, VIA AURELIA ANTICA, VIA DI TOR CARBONE E VIA CILICIA. CONTINUANO I LAVORI PER COMPLETARE L’ILLUMINAZIONE CON IL ...
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twitterfsnews_it : Nodo di #Firenze #Terremoto #Toscana: traffico in progressiva ripresa sulle linee AV #Bologna – Firenze e Firenze… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 09-12-2019 ore 16:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

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    : DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA                                               DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PER UN INCIDENTE LUNGHISSIME CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA, DALLO SVINCOLO DI VIA ARDEATINA SINO A QUELLO DI VIA PRENESTINA. NEI PRESSI DEL GRA RIPERCUSSIONI SU VIA CASILINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER LAVORI ALTRE CODE SULLA VIA PONTINA, DA CASTEL RomaNO A VIA DI PRATICA, IN DIREZIONE EUR. IN ...

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    : LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE SIA SULLE AUTOSTRADE RomaNE CHE SULLE VIE D’INGRESSO IN CITTA’. ECCEZIONI SONO VIA ARDEATINA, DOVE SI STA IN CODA DAL DIVINO AMORE AL GRA E VIA APPIA NUOVA DOVE UN INCIDENTE E’ CAUSA DI CODE I TRA VIA DEI LAGHI E IL GRA. Traffico INVECE ANCORA INTENSO IN ENTRATA SU VIA CASSIA,                                CON INCOLONNAMENTI TRA IL GRA A VIA DI GROTTAROSSA. PROSEGUENDO DISAGI POI PER UN INCIDENTE AVVENUTO ...

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    : RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA VIA PONTINA, CODE QUINDI IN SMALTIMENTO   IN DIREZIONE EUR.  CIRCOLAZIONE DECISAMENTE MIGLIORATA ANCHE SUL GRA:                                          SI RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E LO SVINCOLO PER CIAMPINO. IN ENTRATA IN CITTA’, RIMANGONO DELLE CODE LUNGO:           LA Roma-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA,     VIA CASSIA, DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI,                     ...

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