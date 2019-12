Traffico Roma del 09-12-2019 ore 16 | 30

romadailynews

(Di lunedì 9 dicembre 2019) BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI PERINTENSO TRA COLOMBO E APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA. IN INTERNA, LA CIRCOLAZIONE È MAGGIORMENTE CONCENTRATA TRA CASSIA BIS E SALARIA. POSSIBILI RALLENTAMENTI PERINTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI; VERSO LA STESSA DIREZIONE, MA IN TANGENZIALE EST, TRAFFICATO IL TRATTO DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO A24. A CAUSA DI UN INCIDENTE, CODE A TRATTI SU VIA CASSIA, DA VIA ORIOLONO FINO AL GRANDE RACCORDO ANULARE. IN ZONA OSTIENSE, PRUDENZA PER I LAVORI IN VIA PACINOTTI E PER LA PRESENZA DELL’OLIO SULL’ASFALTO. SI VIAGGIA IN CODA DA VIA DEL PORTO FLUVIALE, VERSO PIAZZALE DELLA RADIO. RALLENTATE, A CAUSA DELSOSTENUTO, VIA AURELIA ANTICA, VIA DI TOR CARBONE E VIA CILICIA. CONTINUANO I LAVORI PER COMPLETARE L’ILLUMINAZIONE CON IL ...

