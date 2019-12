Stefano De Martino | no a Sanremo | ‘Lì se sbagli sei morto’

tvzap.kataweb

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tramonta definitivamente l’ipotesi di vedereDeal Festival di2020, dopo le indiscrezioni che lo volevano co-conduttore della kermesse che per la sua settantesima edizione è stata affidata ad Amadeus. A smentire queste voci è lo stesso ballerino, che intervistato da Ilfattoquotidiano.it chiarisce: “ora? Neanche per tutto l’oro del mondo: lì sesei morto, se fai bene hai la strada spianata. E per come sono ora dovrei affidarmi solo al culo, e di culo nella vita ne ho già avuto abbastanza“. Il gossip e la storia con Belen Rodriguez Protagonista da anni del gossip nostrano per la storia con Belen Rodriguez, con cui da mesi ha ritrovato la serenità,Deammette che inizialmente gestire l’ingerenza dei media non è stato semplice: “Ora riesco a dormirci sopra, prima erano cavoli. Lo subivo. Le vicende ...

Noovyis : (“Se sbagli sei morto”. Stefano De Martino, il rifiuto è clamoroso. Un gesto fuori dal comune) Playhitmusic -… - GenovaOn : Stefano De Martino si confessa: da Sanremo alle avances da uomini e donne - StraNotizie : Stefano De Martino si confessa: da Sanremo alle avances da uomini e donne -