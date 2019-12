Sky | Mertens e Insigne in panchina | in attacco Lozano e uno tra Milik e Llorente

ilnapolista

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Ancelotti si giocherà la partita contro il Genk, che potrebbe determinare il suo futuro sulladel Napoli e la qualificazione agli ottavi, con la formazione “da Champions” e una variabile in avanti. In, secondo Sky Sport, è staffetta tra il rientrante. I due “attaccanti di peso” si giocano il posto di, perché per Massimo Ugolini l’altro titolare in avanti è(“che in Champions è sempre partito dal 1′”). La difesa è quella “tipo” con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, vista anche l’indisponibilità di Maksimovic. Centrocampo, poi, con Callejon, Fabian Ruiz, Zielinski e Allan. L'articolo Sky:in, ine uno trailNapolista.

