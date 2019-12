Sci alpino | Coppa del Mondo Val d’Isere 2019 | programma | orari e tv Il calendario

oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Salutato il Nord America, ladeldi scimaschile-2020 fa ufficialmente il suo rientro in Europa. Sarà la Val d’Isére il palcoscenico del fine settimana di gare per il Circo Bianco. Gli atleti, infatti, saranno impegnati in due prove tecniche, con un gigante nella giornata di sabato 14 dicembre, quindi toccherà allo slalom nella giornata di domenica 15. Dopo le prime tappe di Soelden e Levi, quindi, i protagonisti del Circo Bianco saranno al via di due nuove prove tecniche, per farci capire in maniera migliore chi, a questo punto, potrà prendere lo scettro di Marcel Hirscher che ormai è un lontano ricordo dello scidopo 8 Sfere di Cristallo consecutive. IN TV – Le gare dideldi scisono trasmesse da Eurosport e RaiSport in base al palinsesto, in streaming da Eurosport Player, RaiPlay e DAZN. OA Sport vi propone le DIRETTE ...

poliziadistato : Sicurezza in montagna e sulle piste da sci, i poliziotti del Centro addestramento alpino di Moena ne parlano con… - Fisiofficial : E' ANCORA PODIO: NICOL DELAGO SECONDA NEL SG DI @AlpineSkiWC ! BRAVISSIMAAAAAA! @RaiSport @SkySport… - Gazzetta_it : #Sci: #Ford in testa dopo la prima manche del #gigante a #BeaverCreek, De Aliprandini a 1'70 -