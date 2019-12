Sardine | Pascale replica alle critiche da FI | «Perso il contatto con l’area moderata e

open.online

(Di martedì 10 dicembre 2019) Francescanon ci sta. Dopo il suo endorsement a favore delle, la compagna di Silvio Berlusconi va all’attacco di chi in questi giorni, in Forza Italia, l’ha accusata di complicità con il centrosinistra, soprattutto in vista delle prossime elezioni in Emilia-Romagna: «Le mie opinioni non sono partitiche – scrivesu Instagram – Io ho parlato a titolonale. Da liberale rispetto il pensiero di tutti, ma anche il mio deve essere rispettato. Devo dire che ho trovato singolare qualche osservazione strumentalmente critica nei miei confronti, da parte di alcuni esponenti di FI». View this post on Instagram Le mie opinioni non sono partitiche. Io ho parlato a titolonale. Da liberale rispetto il pensiero di tutti, ma anche il mio deve essere rispettato. Devo dire che ho trovato singolare qualche osservazione ...

