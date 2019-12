Rottamazione ter | ultima chiamata per far pace con il fisco

meteoweek

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Appuntamento importante con l’Agenzia delle Entrate Riscossione.per pagare la rata della “-ter” e del “saldo e stralcio”. I contribuenti che hanno aderito ai due provvedimenti di definizione agevolata delle cartelle hanno tempo fino ad oggi, grazie alla possibilità di avvalersi della cosiddetta tolleranza per i versamenti effettuati in ritardo. La tolleranza di … L'articoloter,per farcon ilproviene da www.meteoweek.com.

infoiteconomia : Rottamazione ter : rata entro il 9 dicembre o si perdono i benefici - repubblica : Rottamazione ter, ultima chiamata per i ritardatari [aggiornamento delle 13:02] - CarmeloCasciano : Pensiero privato Settembre,ottobre e novembre effettuato l'abbonamento Atam, in tre mesi non e' salito un controll… -