Rischio ictus e infarto con il colesterolo alto | quello “cattivo” LDL non deve superare

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Medical Facts (il magazine online di informazione scientifica e debunking delle fake news, con la direzione scientifica del dott. Roberto Burioni) ha di recente dedicato interessanti approfondimenti alla prevenzione secondaria dopo una malattia cardiovascolare come, ossia alle misure terapeutiche e comportamentali da mettere in atto al fine di prevenire l’insorgenza di un secondo episodio. Una di queste misure – spiega la dott.ssa Renata Gili – interessa i livelli dinel sangue, noto fattore dicardiovascolare, che è importante tenere al di sotto di un certo valore. Sulla rivista scientifica New England Journal of Medicine “ci s’interroga proprio sulla questione. In particolare lo si fa riferendosi all’ischemico causato dall’aterosclerosi, patologia caratterizzata da un indurimento delle pareti dei vasi arteriosi per la ...

