Pallanuoto | Champions League 2019-2020 | tutto facile per la Pro Recco | Tbilisi battuto

(Di lunedì 9 dicembre 2019)per la Proa Novara: nell’ultima gara del girone di andata delladimaschile i campioni d’Italia si sbarazzano senza problemi della Dinamo, imponendosi per 24-9. Mostruoso Stefano Luongo, con cinque reti su cinque tentativi, show anche per Filipovic, Mandic e Di Fulvio. Da segnalare l’8-0 al termine del primo quarto, che ha praticamente indirizzato l’incontro. Le parole di Rudic nel post gara: “Il modo giusto per terminare questa prima fase di stagione, siamo partiti molto bene, poi abbiamo abbassato l’intensità e subito qualche gol di troppo. Nella fase conclusiva della gara abbiamo ripreso il filo e chiuso la partita nella maniera corretta”.

