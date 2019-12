Muove il collo di scatto e si lacera un' arteria | 17enne trovato morto in casa

ilgiornale

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Lavinia Greci A trovare il ragazzo privo di conoscenza è stata la madre, preoccupata perché il giovane non rispondeva alle sue telefonate. Il movimento gli avrebbe reciso un', che gli avrebbe provocato una raga forma di ictus ischemico Si sarebbe girato dicon il, mentre si trovata all'interno del suo appartamento, in cucina, ma nel compiere quel gesto così banale si sarebbeto un'. E a causa di questo, dopo alcuni giorni di coma, Ben Littlewood, un ragazzo di 17 anni, avrebbe perso la vita. È accaduto in Inghilterra e, secondo quanto riportato da Il Fatto quotidiano, la tragedia domestica si sarebbe consumata lo scorso 3 aprile, ma soltanto in queste ore i medici sarebbero riusciti a dare una spiegazione definitiva all'accaduto. L'incidente e l'ictus In base a quanto ricostruito, Littlewood, giovane cadetto dell'esercito britannico, sarebbe ...

lorenapossieri : Muove il collo di scatto e si recide un'arteria, 17enne trovato morto in casa - Mariquita_la1a : RT @leggoit: Muove il #collo di scatto e si recide un'arteria, 17enne trovato #morto in casa - leggoit : Muove il #collo di scatto e si recide un'arteria, 17enne trovato #morto in casa -