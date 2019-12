«Mi criticava sempre | poi lo invitai a casa a vederci un film E diventammo amici»

ilgiornale

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Cinzia Romani L'attore comico: «Non sopportava i Cinepanettoni e diceva che ero un cane» Cinzia Romani Di passaggio a Roma per il ponte dell'Immacolata, Massimo Boldi prima resta attonito, poi si lascia andare ai ricordi e agli aneddoti. Quella volta che gli mandò un telegramma, stufo di farsi massacrare per via dei cinepanettoni. Quella volta che videro uninsieme, nellamilanese di «Cipollino», e divenneroper. Quella volta che... E pensare che erano partiti come cane e gatto, i due Massimi. Da una parte il criticone supercilioso, che odiava Bergman, Fellini e i cinepanettoni ed era temuto come la peste perché vedeva bufale ovunque. Dall'altra un attore, divenuto maschera sulla scena dello spettacolo italiano, che non ci stava a passare per spazzatura. E che, comunque, alla considerazione del Bertarelli ci teneva.come prima potrebbe intitolarsi un ...

