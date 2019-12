blogo

(Di lunedì 9 dicembre 2019) "All our yesterdays" è il titolo originale di un episodio della terza ed ultima serie di Star Trek, il mitico telefilm americano della fine degli anni sessanta, divenuto celebre anche nel nostro paese sul finire degli anni settanta. In quell'episodio si racconta del magnifico terzetto composto da Kirk, Spock e McCoy scesi sul pianeta Sarpeidon per evacuare i suoi abitanti, visto che quel mondo da lì a breve sarebbe stato distrutto dall'esplosione della sua stella Beta.In realtà, quando i magnifici tre protagonisti di Star Trek scendono su quel pianeta lo trovano già disabitato, è rimasto solo il signor Atoz, personaggio che poi si scopre essere l'addetto "allo smistamento" della popolazione di quel pianeta. Si era infatti escogitato di "trasferire" la popolazione di Sarpeidon in vari momenti del passato di quel mondo ed il tutto avveniva attraverso una "del tempo", dopo che ...

comunevenezia : #VeneziaPerImmagini ??| Deborah Moro ci porta a #Rialto, uno dei simboli della Città! ? Inviateci i vostri scatti a… - Europarl_IT : Il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli apre gli Stati Generali 'Spazio, Sicurezza, Difesa' parlando de… - tvblogit : La porta dei sogni di Mara Venier su Rai1, il logo in anteprima su TvBlog -