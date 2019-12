«La Casa di Carta 4» | il caos avrà inizio su Netflix il 3 aprile

vanityfair

«Che ilabbia». È questo il claim scelto per il lancio della quarta stagione de Ladi, la serie non in lingua inglese più vista diche arriverà sulla piattaforma a partire dal 32020. L'annuncio arriva, a sorpresa, durante il CCXP, Brazil Comic-Con Experience, che designa finalmente una data per i tantissimi fan che aspettano di capire in che maniera si evolveranno le avventure dei personaggi principali della serie, da Nairobi (Alba Flores) a Stoccolma (Esther Acebo), da Tokyo (Ursula Corbonero) al Professore (Alvaro Morte). https://www.youtube.com/watch?v=46XIhclFr0U I dettagli sulla trama sono ancora top secret: le uniche immagini che accompagnano l'annuncio del nuovo ciclo di episodi vedono, ...

