today

(Di lunedì 9 dicembre 2019) A New Delhi, in India. L'edificio non aveva le autorizzazioni anti-e di sito produttivo. Molti dipendenti dormivano...

aurock91 : RT @DressChange: Terribili notizie da Delhi. Almeno 43 persone sono morte in un incendio scoppiato in una fabbrica. Le vittime non sono riu… - DressChange : Terribili notizie da Delhi. Almeno 43 persone sono morte in un incendio scoppiato in una fabbrica. Le vittime non s… - Today_it : Incendio in fabbrica, è strage: almeno 43 morti -