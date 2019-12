Il Segreto anticipazioni 10 dicembre 2019 | le bugie di Lola mettono a dura prova Prudencio

movieplayer

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Nella puntata de Il, in onda martedì 10su Canale 5,è sempre più in crisi per via del suo ruolo e la pazienza dista arrivando al limite:. Iltorna con la puntata di martedì 10e lenon prevedono nulla di buono all'orizzonte per la storia d'amore tra. Raimundo sospetta che il colpevole vero e proprio dell'agguato non sia Carmelo, e chiede aiuto a Irene che, a quanto pare, nutre lo stesso sospetto: sono entrambi convinti che Fernando non sia estraneo ai fatti. Donna Francisca, però, ha sicuramente le delle colpe dirette in un'altra questione: la storia d'amore tra, infatti, viene messa sempre più adalle menzogne che la ragazza deve inventare per continuare a ...

zazoomblog : Il Segreto anticipazioni 2020: LOLA ha ucciso suo padre ecco perché - #Segreto #anticipazioni #2020: #ucciso… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Il Segreto anticipazioni dal 9 al 15 dicembre 2019: Antolina continua nel suo folle piano contro Elsa… - Soap_Italia : Il Segreto, anticipazioni spagnole: Puente Viejo è in pericolo, gli abitanti lasciano il paese -