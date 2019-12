Gossip Trono Over | Armando Incarnato torna a corteggiare Ida Platano

lanostratv

(Di lunedì 9 dicembre 2019)deldi Uomini e Donne si rifa sotto con Ida: la confessione Domani pomeriggio andrà in onda una nuovissima puntata di Uomini e Donne. E in questa circostanza ci sarà l’ennesimo confronto tra Idae Riccardo Guarnieri. I due, come tutti sapranno, sono in crisi nera. Ma non è finita qua perchè pare che quest’ultimo possa avere adesso un nuovo rivale. Chi?. Difatti, come riportato dal blog FanPage.it, pare sia davveroto alla carica con la fidanzata di Riccardo Guarnieri, arrivando a confessare: “Le donne che mi hanno frequentato in questo periodo sanno che se Idasse in studio da single, sarei pronto a incontrarla per poterci parlare…” Un’ammissione che sicuramente non farà piacere a Riccardo Guarnieri, la cui relazione con Idaè già abbastanza traballante. Uomini e ...

