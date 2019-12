Giallo a Sanremo | 33enne trovato morto in uno yacht

ilgiornale

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Fabrizio Tenerelli Ilnon dava più sue notizie da un paio di giorni. I carabinieri lo hanno, riverso sul pavimento della cucina, si pensa a un infarto, m non si esclude l'overdose. Sarà, comunque, l'autopsia a stabilire le cause E' statocadavere sul pavimento della cucina di un piccoloormeggiato al Portosole di, in circostanze tuttora da chiarire. Lui è un meccanico nautico, di 33 anni, originario di Torino, ma che da tempo viveva e lavorava nella Riviera dei Fiori. Sono stati i carabinieri, nella tarda serata di ieri, a trovare il corpo, dopo che il proprietario dell'imbarcazione, anch'egli abitante nel capoluogo piemontese, ha dato l'allarme, non ricevendo più notizie dell'inquilino al quale aveva imprestato la barca. Le cause del decesso restano ancora avvolte nel mistero. Sembra che, alcuni giorni fa, il trentatreenne si fosse ...

