Del Genio ha ben chiaro quale sarebbe la prima domanda a Gattuso

forzazzurri

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Il giornalista ed esperto di tattica Paolo Del, solleticato da un tifoso ipotizzapotrebbe essere lache farebbe a RinoDel, istigato dalla competenza tecnica di uno degli ascoltatori di “4-4-2”, trasmissione in diretta sulle onde di Radio Kiss Kiss Napoli, descrivepotrebbe essere la sua, semmai l’ex Milan approdasse sulla panchina del Napoli e si schierasse con un 4-3-3 iniziale: “Gli direi: mister visto che il mercato di gennaio è alle porte, secondo lei quali sono gli interventi da fare per potersi schierare con questo modulo?” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI UFFICIALE – Il big-match Napoli-Inter si gioca la sera della Befana Ufficiale – Napoli vs Genk: i convocati di Ancelotti Clamoroso Juventus – Sarri potrebbe essere a rischio esonero Sconcerti: ...

GoalItalia : Signore e signori, il folle genio di #Suarez ???? Ma come si fa solo a pensare un goal del genere? - SkyArte : Buon compleanno a #WoodyAllen! Il genio del cinema compie oggi 84 anni. - UffiziGalleries : #SantidiTito,'Ritratto di Maria de' Medici' #GalleriaPalatina.'Fu portato dal genio, non meno che dal desiderio del… -