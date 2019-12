Carlo Doglioni | presidente Ingv | “È una zona a rischio | colpa degli Appennini che si

repubblica

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Altre sequenze simili in passato si sono concluse senza danni. Ma in quell'area ci sono le condizioni per superare la magnitudo 6. La causa: l'allargamento dell'Appennino, come in Abruzzo e in Umbria.

