Batterie di sicuro migliori in futuro | investimento record dalla Commissione Europea

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Ledegli smartphone, per quante capienti possano essere, dopo tot cicli di ricarica finiscono col perdere efficacia, e l'autonomia crollare a picco, o comunque ridursi progressivamente fino a non soddisfare più di tanto le esigenze degli utenti. Se uno degli obiettivi per il prossimo avvenire fosse proprio quello di migliorare la tenuta delle(naturalmente non solo quelle adibite all'alimentazione degli smartphone: pensate, volendo fare un esempio pratico, al settore delle auto elettriche, che pure avrebbero bisogno di una bella spinta per potersi spingere oltre e consolidare il proprio appeal)? La strategia della: unper l'economia del Vecchio Continente Secondo quanto riportato dal portale di informazione 'frandroid.com', l'Italia insieme ad altri Paesi (quali la Francia, il Belgio, la Germania, la Svezia, la Polonia e la ...

