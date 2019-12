Allerta Meteo Liguria | domani vento forte su tutta la regione

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Il CentroArpal ha emanato l’avviso perper la giornata di, martedì 10 dicembre. Dalla serata di oggi è previsto un rinforzo dei venti settentrionali, in particolare sul centro della, con venti fino a forti sulla zona B., dalle primissime ore della notte i venti settentrionali saranno in deciso rinforzo fino a burrascacon raffiche superiori ai 100 km/h, in particolare sui rilievi e allo sbocco delle valli. Doposi prevedono deboli piovaschi sparsi in tarda sera.L'articolosulaWeb.

