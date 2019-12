newsmondo

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Inno di, ilcompleto, lae alcuni cenni storici. Il Canto degli Italiani, dall’Ottocento ai giorni nostri. Il 10del, sul piazzale del Santuario della Nostra Signora di Loreto, a Genova, vennero eseguite per lavolta in pubblico le note dell’Inno di. In pochi conoscono ilcompleto e ladi una delle poesie in musica più affascinanti nella storia dell’uomo. Fonte foto: https://it.wikipedia.org/wiki/Il Canto degli Italiani Inno di, ilcompleto Tutti (o quasi) conoscono laparte dell’inno di’Italia, quella cantata anche in occasione delle celebrazioni e delle manifestazioni sportive. In pochi sanno che dopo le strofe intonate ne esistono altre, forse ancora più affascinanti e ricche di significato. Fratelli d’ItaliaL’Italia s’è desta,Dell’elmo di ScipioS’è cinta ...

SylvieTropez : 10 dicembre 1847, la prima esecuzione dell'inno di Mameli - NewsMondo1 : 10 dicembre 1847, la prima esecuzione dell’inno di Mameli: il testo e la parafrasi - Caminata415 : RT @AlmanaccoDiOggi: #Almanaccodelgiorno ? Martedì 10 dicembre la Chiesa ricorda Beata Vergine Maria di Loreto e San Cesare (Vescovo). ?? È… -