Serie A | Cagliari altra rimonta al 90′ e quarto posto La Fiorentina sconfitta a Torino

(Di domenica 8 dicembre 2019) La domenica pomeriggio diA regala ilal, bravo a raggiungere al 90′ il Sassuolo, il ritorno al gol di Mario Balotelli che spinge sempre più giù la Spal e il nuovo flop della. Nel match di mezzogiorno, il Lecceil doppio svantaggio con il Genoa, ridotto in 9 per due espulsioni. Sassuolo-2-2 Dopo essere stata sotto per 2-0 grazie ai gol di Berardi al 6′ e di Djuricic al 36′ del primo tempo, la squadra di Maran riesce nell’ennesima. Tra i protagonisti della sfida ancora João Pedro autore del gol dell’1-2 al 51′. Poi il pareggio è arrivato al 90′ grazie a Ragatzu. Con questo punto i sardi salgono a 29 punti insieme alla Roma, mentre il Sassuolo si porta a 15 punti. Partita non giocata benissimo dai sardi con gli emiliani che ha anche sbagliato un calcio di rigore con Berardi ...

