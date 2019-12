Panico tra gli automobilisti | pompa di benzina esplode all’improvviso e solleva la

ilfattoquotidiano

Incidente in una stazione di servizio a Medina, in Arabia Saudita, dove il serbatoio è esploso improvvisamente, sollevando l'asfalto della strada e generando il panico tra le persone ferme con la propria auto per rifornirsi. L'incidente, che non ha provocato feriti, è stato ripreso dalla videosorveglianza e il filmato è stato poi diffuso sul web

