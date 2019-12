Nuoto | Europei Glasgow 2019 Martina Carraro e una seconda parte di carriera da

oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Ha sognato per tanti anni questi momenti e, quando sembrava quasi impossibile che potessero arrivare, ha toccato il cielo con un dito, che esce dacon altre tre medaglie pesanti che vanno ad aggiungersi ai bronzi in vasca corta e lunga che hanno reso l’ultimo anno della genovese di stanza a Imola straordinario. Proprio il trasferimento a Imola ha segnato il confine delladi. Cesare Casella l’ha presa sotto la sua ala, Fabio Scozzoli ha messo su il carico da novanta trasmettendole i segreti del mestiere da ranista di altissimo livello e lei ha risposto diventando una delle migliori raniste al mondo, titolo certificato dai successi dell’ultimo anno, vissuto con una continuità di risultati e di prestazioni impressionante. Anon si è vista la miglioredell’anno dal punto di vista cronometrico. La ranista ...

