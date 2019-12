Massimo Giletti contro Barbara d’Urso | “Distorce la realtà”

velvetgossip

(Di domenica 8 dicembre 2019) Parole severe, quelle pronunciate danei confronti di. Il giornalista ha rilasciato una lunga intervista a TvTalk, durante la quale ha espresso la propria opinione in merito ai programmi della conduttrice. Non si tratta di un astio nei confronti della persona, bensì di un voler preservare una certa deontologia della professione giornalistica. «Credo sia un problema serio. L’informazione è completezza, non distorsione della realtà.dice di essere sotto testata giornalistica, allora ha il dovere di fare questa completezza giornalistica», ha dichiarato. Le parole diLa goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza di, e lo ha portato ad adirarsi nei confronti di, è stata l’ospitata a Live – Non è ladi Tony Colombo e di Tina Rispoli. I due neo-coniugi sono stati invitati al ...

