LIVE Pesaro-Olimpia Milano 16-23 | Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA | meneghini avanti

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA28-29 Mussini segna il libero del tecnico e Rodriguez fa poi 2/2. Liberi per Rodriguez e fallo tecnico per lo spagnolo, causa proteste. 27-27 Zanotti risponde subito da sotto sulla brutta difesa milanese. 25-27 Scola usa alla grande il piede perno, fa saltare il difensore e ne mette altri due. 1′ e 30″ al termine del primo tempo. 25-25 Rodriguez mette i primi punti in penetrazione. 25-23 Libero a segno e parziale di 9-0. 24-23 Ed è sorpasso!!! Canestro e fallo di Barford! 22-23 Meno 1coi due da sotto di Totè. 20-23 Mussini si protegge bene in penetrazione col ferro dopo il coast to coast e costringe Messina al timeout. 18-23 Si sblocca finalmente Barford, a segno in penetrazione contro Cinicarini. 5′ senza canestri dal campo per i padroni di casa. 16-23 Roll a segno col jumper dall’angolo. Timeout ...

