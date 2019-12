Justin Timberlake e Jessica Biel | se anche «l’errore» è amore

vanityfair

(Di domenica 8 dicembre 2019)e il bacio ae il bacio ae il bacio ae il bacio ae il bacio ae il bacio ae il bacio aDa annidispensano – più o meno consapevolmente – lezioni d’: sguardi complici, baci appassionati, commoventi dichiarazioni. Stavolta, però, il cantante e l’attrice sono andati oltre, sparando i riflettori su uno dei pilastri essenziali di qualunque legame umano:e il perdono, un meccanismo semplice ma al tempo stesso tutt’altro che scontato. Soprattutto oggi, in una società che spinge verso un utopico modello di perfezione, sembra non esserci più spazio per sbagliare, nemmeno nelle relazioni. E invece– come può ...

sofiadeschryver : Io da piccola ero stra in fissa con Kylie Minogue, Madonna, Britney Spears, Justin Timberlake e i The Black Eyed Peas AIUT che ricordiiii - andoniopre : @enricovestri ?????????? meglio del MADANA di Justin Timberlake - sunriseyong : mi è appena tornata alla mente la fase dove ascoltavo justin timberlake beh beh -