calciomercato.napoli

(Di domenica 8 dicembre 2019) La stampa spagnola è sicura, ADL avrebbe giàcon GennaroIl pareggio rimediato ieri pomeriggio dal Napoli sul campo della Dacia Arena, ha creato un nuovo ed importante scossone nell’ambiente azzurro. Carloè sempre più in bilico, ma è alle porte la partita più importante della stagione. Nel frattempo, secondo quanto riferisce la stampa spagnola, Aurelio Deavrebbe giàdirettamente con. Questa sarebbe una novità rispetto a quanto emerso nelle scorse ore, in cui si diceva che ADL si sarebbe sentito con Jorge Mendes per un semplice sondaggio. Qualcosa comunque comunque si sta muovendo: è evidente che il patron azzurro, nonostante le solite smentite di rito, si sta muovendo. Più o meno concretamente. L'articolo: Deha giàconCalciomercato Napoli.

CalcioMercatoNA : Dalla Spagna: De Laurentiis ha già parlato con #Gattuso, #Ancelotti traballa #Napoli - m_spagna : RT @soniabetz1: Toninelli Sono in diretta dalla manifestazione di fronte all’Ospedale di Cremona, insieme ai portavoce del M5S locale e a… - infoitsport : Clamoroso dalla Spagna: CR7 è stato fissato il prezzo! -