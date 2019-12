Conto alla rovescia | la gaffe del campione Davide | “Michelle Hunziker? Faceva la cubista”

ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 dicembre 2019)del. È successo nella puntata del nuovo quiz preserale di Canale 5 andata in onda sabato 7 dicembre: “Dov’era Michellenel ’95 quando Eros le posò per la prima volta gli occhi addosso?“, questa era la domanda a cui doveva rispondere il. Tre le opzioni di risposta possibili: “in discoteca”, “al supermercato” o “in sala prove”. E qui è inciampato il concorrente: la sua risposta è stata infatti che Michelle “la cubista in discoteca“. La risposta era quella giusta, peccato però che la showgirl svizzera non abbia mai fatto la cubista, come ha precisato anche Gerry Scotti, il conduttore. L'articolo, ladel: “Michellela cubista” proviene da Il Fatto Quotidiano.

dilio_bianchi : La signora in questione sta con un signore più vecchio di 50 anni perché è innamorata.....innamorata del conto in… - zazoomnews : Manovra Gualtieri: «Saldato il conto del Papeete. Casa diremo no alla stretta Imu» - #Manovra #Gualtieri: #«Saldat… - 79_Alessio : @Paroleprofonde Conosco la sensazione di fastidio che si prova a dover rendere conto alla propria famiglia di ogni… -