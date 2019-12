Ci lascia la Maestra Stefania

abruzzo24ore.tv

(Di domenica 8 dicembre 2019) L'Aquila -Donati, stimataelementare di appena 60 anni, è stata trovata morta questa notte nella sua abitazione nel quartiere di Pettino all'Aquila. L'insegnante, che era tornata da poco a lavoro con i suoi amati ragazzi dopo un periodo di malattia. È scomparsa improvvisamente molto probabilmente per cause naturali. La donna viveva da sola. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia. La Questura dell'Aquila, che ha svolto le indagini, ed il magistrato non avrebbero neanche disposto l'autopsia. Questa mattina a darne il triste annuncio sono state le colleghe dell'amata. Tutta la redazione si stringe attorno al dolore dei famigliari, delle colleghe insegnati e dei ragazzi ai quali laha dedicato fino all'ultimo attimo di vita. leggi tutto

