Barbara D’Urso | ospite di Domenica Live confessa | “Ho inventato tutto”

lanostratv

(Di domenica 8 dicembre 2019)diD’Urso fa una rivelazione: “Hotutto!” Il modello, attore, produttore svizzero di nascita Chando Erik Luna è statodiD’Urso svariate volte per la sua storia con Manila Gorio, dopo il tradimento a Grecia Colmenares. In una intervista rilasciata a Eva 3000, l’diD’Urso ha allontanato tutti i gossip da lui legati a Manila Gorio, raccontando la sua verità. Con la pr pugliese non è stato nulla di serio, si è detta stanco di questa storia e non ha mai avuto una relazione con lei,ndo di avertutto: “Ci siamo concordati per una maggiore visibilità e per farci un po’ di pubblicità. Io ho fatto un errore di valutazione e mi prendo le mie colpe, ma lei sta esagerando”. Le foto del bacio tra Chando Erik Luna e Manila Gorio sarebbero ...

matteograndi : Nell’ultima settimana in Parlamento si sono visti: una rissa, una proposta di matrimonio in diretta, Minghi cantar… - lucianinalitti : Voglio le luci di Barbara D'Urso. Tipo la Lollobrigida con le luci giuste diventa Greta Thunberg. @carmelitadurso… - Dario56893326 : RT @FanClubMGiletti: Massimo Giletti contro Barbara D’Urso/ “Con la sua tv distorce la realtà ed è grave!” Scopri di più ???? -