Ultime Notizie Roma del 07-12-2019 ore 17 | 10

(Di sabato 7 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio in apertura la politica Intesa nella maggioranza sulla manovra slitta a luglio la tassa sulla plastica parte da ottobre invece la Sugar Tax il valore arriva 32 miliardi di euro il libro di Italia viva Matteo Renzi rilancia sul piano Italia sciocca chiedono allo sforzo in più per rilanciare la crescita sbloccando i cantieri il leader del PD Zingaretti sottolinea vinto l’Italia investiamo nel futuro e rimettiamo i soldi nelle tasche degli italiani dalla Lega Salvini attacca e chiede a Conte di togliere il disturbo e al capo dello Stato Sergio Mattarella di prendere atto che il governo sta insieme con lo scotch intanto dai 5 Stelle la capogruppo in regione Lazio Roberta Lombardi ricorda che tra partipratico e Movimento 5 Stelle ci sono dei temi che possono costituire un punto ...

