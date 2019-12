eurogamer

(Di sabato 7 dicembre 2019) Bethesda non sembra interessata all'ulterioredi nuove espansioni per il sudiThe.Come possiamo vedere, infatti, il supporto delè statofino a data da destinarsi, per quanto la storia stessa delsembrerebbe essere in bilico. Theè stato lanciato per la prima volta a marzo 2017 per PC e dispositivi mobili iniziando con il modello free-to-play e ottenendo in seguito espansioni a pagamento.L'ultimo aggiornamento del, Jaws of Oblivion, risale allo scorso settembre, e potrebbe rimanere come ultima espansione di sempre deldi. Il titolo stava anche andando discretamente, fino alla decisione di Bethesda di bloccare tutto, incluso lodella nuova espansione prevista per fine 2019. Ora come ora ilnon cesserà di esistere, e rimarrà scaricabile e giocabile sugli store, ma non ...

Eurogamer_it : The Elder Scrolls: Legends, sospeso lo sviluppo del gioco di carte #Bethesda - infoitscienza : The Elder Scrolls Legends, cancellati tutti i nuovi contenuti e le espansioni | Game Division - infoitscienza : The Elder Scrolls Legends: bloccato lo sviluppo di nuovi contenuti -