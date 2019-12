Passeggero aggredito dal tassista | preso a pugni

notizie

(Di sabato 7 dicembre 2019) La Polizia di Stato di Fiumicino ha fermato unper lesioni per futili motivi nei confronti di unitaliano sbarcato da Madrid. Stando a quanto ricostruito, ilavrebbe chiesto di ottenere l’applicazione del tassametro per la corsa dallo scalo aeroportuale fino alla Capitale. Di tutta risposta, però, illo hafisicamente sferrando un pugno in pieno volto che gli ha causato la frattura del setto nasale.dalL’episodio di violenza è avvenuto all’esterno del terminal 3 dell’aeroporto romano, nei pressi dell’area arrivi. All’aggressione avrebbero assistito numerosi altri tassisti che addetti al servizio “taxi service” i quali però non sono intervenuti per difendere il malcapitato. Il momento della lite è stato rida alcune telecamere: i filmati mostrano ...

