Loris e Benedetto morti a 20 e 22 anni Il terribile schianto | feriti altre 3 amici

caffeinamagazine

(Di sabato 7 dicembre 2019) È di duee 3il bilancio di un tragico incidente avvenuto nella notte sul Lungomare Elio Vittorini, a Ortigia, isola che costituisce la parte più antica della città di Siracusa, in Sicilia. Due giovani di 20 e 22Fazzina eDi Maria sonoe altri due sono rimastiin seguito allo scontro dell’auto sulla quale viaggiavano, una Ford Fiesta, contro uno degli storici piloni che sorreggono gli archi del Belvedere San Giacomo, nel cuore della città siciliana. Gli agenti della polizia municipale stanno eseguendo i rilievi per capire la dinamica di quanto accaduto, forse dovuto a un attimo di distrazione o a un colpo di sonno del conducente.Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per estrarre uno dei giovani dalle lamiere. Poi la disperata corsa in ospedale dove purtroppo sono stati registrati ...

zazoomblog : Incidente nella notte in 5 contro un pilone. Muoiono Benedetto Di Maria e Loris Fazzina - #Incidente #nella #notte… - PressFutura : #FuturaPress #Loris e #Benedetto, due #amici #vittime nel #tragico #incidente: salgono a tre i #feriti… - zazoomnews : Incidente nella notte in 5 contro un pilone. Muoiono Benedetto Di Maria e Loris Fazzina - #Incidente #nella #notte… -