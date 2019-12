LIVE Sci alpino | Discesa libera Lake Louise 2019 in DIRETTA | Sofia Goggia ci riprova in

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa classifica della Coppa del Mondo di sci– Le pagelle della giornata di ieri – La cronaca delladi ieri CLICCA QUI PER LADELLADI BEAVER CREEK DALLE 19.00 (SABATO 7 DICEMBRE) Buongiorno e benvenuti alladella secondadi, Canada, valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile. Dalle ore 20.30 italiane andrà in scena, quindi, la rivincita della gara di esordio di ieri sulla pista Men’s Olympic Downhill, per un’altra prova che si annuncia spettacolare e indecifrabile. Ester Ledecka ieri ha lasciato tutti a bocca aperta, andando a vincere con ampio distacco la gara dipartendo in sordina e con il pettorale numero 26, togliendo il sorriso alla svizzera Corinne Suter che stava già pensando di avere conquistato la prima ...

